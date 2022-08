Jumping CSI de Bruxelles - Le Suédois Peder Fredricson remporte le Grand Prix, Olivier Philippaerts 10e

Le Suédois Peder Fredricson a remporté le Grand Prix du jumping cinq étoiles de Bruxelles dimanche à Wolvertem. Olivier Philippaerts termine 10e et meilleur Belge.

Dans un barrage à sept combinaisons, Fredricson, avec Catch Me Not S, s'est imposé en 32.61 secondes devant le Brésilien Eduardo Pereira De Menezes, sur H5 Chaganus, 2e en 32.91 et le Néerlandais Harrie Smolders, sur Uricas van de Kattevennen, 3e en 33.54. Olivier Philippaerts, sur H&M Miro, n'a lui pas participé au barrage et termine 10e après avoir écopé de quatre points de pénalité. Thibeau Spits, sur King Van Essene, termine 15e, à égalité avec Jos Verlooy, sur Luciano van het Geinsteinde. Jérôme Guéry (Azaria Dinero) se classe 18e devant Nicola Philippaerts (Mr.Idol S), 19e et Abdel Saïd (Goldenstar) 20e. Grégory Wathelet, sur Iron Man van de Padenborre, termine 27e et Pieter Devos, avec Claire Z, se classe 40e. (Belga)