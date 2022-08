LPGA Tour - Choi Hye-jin et An Na-Rin se partagent la tête à Ottawa

Avec un troisième tour de 66 et 68 coups respectivement, le duo sud-coréen Choi Hye-jin et An Na-rin se partage la tête du CP Women's Open (LPGA Tour/2.350.000 dollars), qui se déroule à Ottawa, au Canada, samedi.Choi Hye-jin, 23 ans, a réussi six birdies pour un bogey, rendant une carte de cinq sous le par. La jeune An Na-rin, 26 ans, a réalisé quatre birdies et a dû inscrire un bogey sur sa carte. Le duo sud-coréen, qui n'a jamais connu le succès sur le circuit américain LPGA, possède une avance d'un coup sur la Sud-Africaine Paula Reto, qui a rallié le club-house en 67 coups. A la quatrième place partagée, avec deux coups de plus que les leaders, se trouvent l'Américaine Sarah Schmelzel et la numéro trois mondiale Nelly Korda. Classement: 1. Choi Hye-jin (CdS) 197=68-63-66 -16, An Na-rin (CdS) 197=64-65-68 3. Paula Reto (AfS) 198=62-69-67 4. Sarah Schmelzel (USA) 199=69-64-66, Nelly Korda (USA) 199=67-64-68 6. Kim A-lim (CdS) 201=66-69-66, Danielle Kang (USA) 201=67-66-68, Lindy Duncan (USA) 201=69-62-70 9. Nasa Hataoka (Jap) 202=66-67-69 10. Emma Talley (USA) 203=65-70-68 (Belga)