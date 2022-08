Maryna Zanevska entre en action lundi, lors de la journée d'ouverture de l'US Open

Maryna Zanevska (WTA 98) sera la première Belge à entrer en action lors de l'US Open de tennis, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem, lundi, à Flushing Meadows. Elise Mertens (WTA 32), Alison Van Uytvanck (WTA 42) et Greet Minnen (WTA 48) chez les dames et David Goffin (ATP 62) chez les messieurs débuteront mardi.

Zanevska affrontera, pour la première fois de sa carrière, l'Américaine Coco Vandeweghe (WTA 124) en deuxième rotation sur le Court N.11, les premières rencontres commençant à 11h heure locale (17h en Belgique). Il s'agira de la deuxième participation de Zanevska à l'US Open. En 2014, alors qu'elle représentait son pays natal, l'Ukraine, elle avait été éliminée par l'Américaine Shelby Rogers au premier tour. Mardi, Van Uytvanck défiera l'Américaine Venus Williams (WTA 1.445), bénéficiaire d'une invitation, en deuxième rotation sur court Arthur Ashe. Williams, 42 ans, a remporté deux fois le tournoi, en 2000 et 2001. Les deux joueuses se rencontreront pour la première fois. Minnen jouera le deuxième match au programme sur le court Louis Armstrong contre l'Américaine Sloane Stephens (WTA 53), victorieuse en 2017. Ce sera le premier duel entre les deux joueuses. Mertens, la N.1 belge, lancera son tournoi en troisième rotation sur le court N.14 contre la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 34). Il s'agira de leur quatrième confrontation, avec un bilan de 3-0 pour Mertens jusqu'ici. Goffin jouera le troisième match programmé sur le Court N.12 contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 30). Les deux hommes se retrouvent après un premier face-à-face à Roland-Garros l'an passé, remporté par Musetti. Goffin a atteint à quatre reprises le quatrième tour de l'US Open (2017, 2018, 2019 et 2020). (Belga)