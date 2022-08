Pro Golf Tour - Yente Van Doren termine deuxième en Tchéquie et trois Belges figurent dans le top 10

Yente Van Doren, 25 ans, a terminé deuxième du Trophée Altepro de golf, comptant pour le Pro Golf Tour et doté de 30 000 euros, dimanche à Lazne Kynzvart, en Tchéquie.L'Anversois, qui a remporté le Red Sea Egyptian Classic plus tôt cette saison, a porté son score total à 211, cinq sous le par, avec un troisième tour en 70 coups, deux sous le par. Seul le Français Jean Bekirian a fait trois coups de mieux. Alan De Bondt et Jean De Wouters, qui ont effectué leur troisième tour en 71 coups, ont gagné huit places. Ils se sont classés dixièmes avec un total de 215 coups. (Belga)