Une petite fille tuée par la voiture de son père à Lochristi

Une petite fille d'un an et demi est décédé dimanche à Lochristi, dans les environs de Gand en Flandre orientale, à la suite d'un accident. L'enfant a été percutée par la voiture conduite par son père, sur l'allée de leur habitation, indique le parquet de Flandre orientale.L'enfant s'est déplacée dans l'après-midi, vers 15h00, sur l'allée de la maison, dans la Dahlialaan. Le père de famille, au volant de sa voiture, faisait à ce moment-là marche arrière, et n'a pas vu sa fille sur le chemin. L'enfant est décédée des suites du choc. Le parquet a mandaté un expert. (Belga)