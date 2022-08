Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a limité ses pertes

Après avoir perdu jusqu'à 1,19% lundi en début de matinée, l'indice BEL 20 devait se ressaisir sans pouvoir repasser dans le vert et confirmer finalement un recul de 0,59% à 3.641,91 points avec 13 de ses éléments en baisse, emmenés par Colruyt (26,66) qui abandonnait 2,77%.Solvay (82,60) et Sofina (205,20) étaient en tête des hausses avec des mieux de 2,76 et 2,50%, UCB (71,04) cédant par contre 0,92% tandis que arGEN-X (383,00) et Galapagos (49,69) abandonnaient 2,07% chacune. KBC (46,29) cédait de justesse 0,06%, rejoignant Ageas (40,33) et Elia (152,70) qui reculaient de 0,17 et 1,61%, AB InBev (49,49) perdant 1,56%. Aperam (28,33) et Umicore (32,94) progressaient finalement de 1,50 et 0,98%, Ackermans (140,60) et D'Ieteren (155,20) de 0,36 et 0,19%. Engie (12,20) et Tessenderlo (32,30) chutaient par ailleurs de 4,3 et 3,6%, Picanol (76,00) reperdant 2,3%. DEME (111,74) et CFE (8,31) perdaient 1,3 et 3,6%, Euronav (16,85) progressant par contre de 3,9% alors que Exmar (9,22) était en baisse de 2,5%. Jensen (29,40) et Van de Velde (35,00) étaient négatives de 5,1 et 2,4% alors qu'une recommandation à l'achat poussait Agfa-Gevaert (3,47) de 7,6% à la hausse. IBA (17,06) reperdait 6,2% après son bond de 10,7% de vendredi, Fagron (12,86) cédant 2% tandis que Mithra (7,06) progressait de 4,6%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0015 USD contre 0,9945 dans la matinée et 1,0048 vendredi. L'once d'or cédait 5,55 dollars à 1.740,75 dollars et le lingot se négociait autour de 55.880 euros, en progrès de 5 euros. (Belga)