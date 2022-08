Kenneth Vanbilsen chute lourdement à l'entraînement en vélo

Kenneth Vanbilsen a lourdement chuté lors d'un entraînement ce week-end. Le coureur de Cofidis a dû être transporté à l'hôpital et souffre, entre autres, d'ecchymoses et d'écorchures au visage.

Le Limbourgeois de 32 ans a publié plusieurs photos sur son compte Instagram, il y montre son visage blessé depuis un lit de l'hôpital Heilig Hart de Lier avec une légende rassurante : "Tout va bien, je pense". Vanbilsen a également partagé une photo des dégâts causés à son vélo et à son casque qui "lui a sauvé la vie". Selon les médias, Vanbilsen a quitté la route alors qu'il roulait à une vitesse d'environ 50 km/h avant de s'écraser sur un pont. Il aurait alors perdu connaissance et aurait avalé sa langue. Vanbilsen a terminé sixième du Grand Prix de l'Escaut cette année. Lors de sa dernière course en date, il a terminé 57e de la course des raisins, la semaine dernière. (Belga)