La Liga - Edinson Cavani s'engage libre à Valence jusqu'en 2024

Edinson Cavani s'est engagé au FC Valence jusqu'en 2024, a officialisé le club espagnol lundi soir dans un communiqué.

Cavani, libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United l'été dernier, avait fait du club de la communauté valencienne sa priorité pour se relancer au plus haut niveau. L'international uruguayen (133 sélections, 58 buts) va évoluer pour la première fois dans le championnat espagnol, après des passages en Italie, en France et en Angleterre. L'avant-centre était notamment devenu le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain avec 200 réalisations en 301 matches disputés lors de son passage dans le club de la capitale française entre 2013 et 2020. Avant de rejoindre Manchester United par la suite, "El Matador" avait joué précédemment en Serie A, à Palerme (lors de la saison 2010-2011) puis à Naples (de 2011 à 2013). A 35 ans, il sera en concurrence à la pointe de l'attaque valencienne avec son compatriote en sélection Maxi Gomez, le Brésilien Marcos André et le jeune espagnol Hugo Duro. Les hommes de Gennaro Gattuso ont démarré le championnat par une victoire inaugurale contre Gérone (1-0) puis une défaite à Bilbao (1-0) le week-end dernier. (Belga)