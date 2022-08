Le nouveau sélectionneur vise six médailles d'or pour le Championnat d'Europe de roller

Une semaine avant le Championnat d'Europe de L'Aquila, le sélectionneur belge de roller sur piste, Remi Hubert, est ambitieux: le Français vise six médailles d'or. "Et des médailles d'autres couleurs seront également les bienvenues", a-t-il ajouté.

Hubert, en poste depuis décembre 2021, a emmené dix-huit patineurs avec lui en Italie pour son premier tournoi. Le Championnat d'Europe se déroulera du 4 au 11 septembre. Il y a un an, les Belges avaient remporté douze médailles lors du Championnat d'Europe au Portugal : quatre en or, cinq en argent et trois en bronze et ce, sans Bart Swings et Sandrine Tas. Cette fois-ci, Swings sera bien présent, Tas pas. Hubert s'est bien sûr réjoui de la présence de Swings. "Bart est un génie, il n'a rien à prouver. Ce qui est génial, c'est qu'une superstar de ce niveau partage son expérience avec ses coéquipiers. C'est un exemple absolu." Selon Hubert, on peut aussi attendre quelque chose de patineurs comme Fran Vanhoutte et Jorun Geerts. "Je suis prudent avec Fran car c'est sa première année avec les seniors. Un top cinq serait déjà une belle performance. Jorun est un grand talent. Elle peut faire de grandes choses, mais je ne veux pas lui mettre trop de pression." (Belga)