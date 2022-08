Les Red Flames ont entamé la préparation en vue de la fin des qualifications

L'équipe nationale féminine a entamé lundi au centre national d'entraînement de Tubize sa préparation pour les derniers matches de qualification pour la Coupe du monde contre la Norvège (vendredi à Louvain) et l'Arménie (mardi 6 septembre à Erevan).

L'entraîneur Ives Serneels avait convoqué 25 joueuses, mais la défenseuse Laura De Neve a été contrainte de déclarer forfait. La capitaine du RSC Anderlecht s'est blessée lors des qualifications de la Ligue des champions il y a quelques jours et n'est pas encore suffisamment rétablie. Justine Vanhaevermaet, Janice Cayman et Davina Philtjens, qui jouaient encore avec leurs clubs dimanche, rejoindront le groupe mardi. Tine De Caigny était là, mais l'attaquante d'Hoffenheim était chaussée de baskets et a manqué le début de l'entraînement. Serneels a donc travaillé avec 20 joueuses Le match contre la Norvège sur le terrain de l'OH Louvain sera crucial pour forcer la qualification pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les Norvégiennes sont actuellement en tête du groupe et ont trois points d'avance sur les Red Flames, deuxièmes avec dix-neuf points après huit matches. Seuls les vainqueurs de groupe sont directement qualifiés pour le Mondial, les deuxièmes disputeront les barrages. (Belga)