Manifestations violentes à Bagdad - Le secrétaire général de l'ONU appelle à la désescalade en Irak

Le secrétaire général de l'ONU a appelé lundi à la "retenue" en Irak et demandé à toutes les parties de "prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation" alors que la Zone Verte de Bagdad a sombré dans le chaos, selon un communiqué de son porte-parole.Antonio Guterres "suit avec inquiétude les manifestations qui ont lieu aujourd'hui en Irak, lors desquelles des manifestants sont entrés dans des bâtiments du gouvernement", a indiqué Stéphane Dujarric. "Il appelle au calme et à la retenue, et demande à tous les acteurs concernés de prendre des mesures immédiates pour désamorcer la situation et éviter la violence", a-t-il ajouté. "Le secrétaire général appelle toutes les parties et tous les acteurs à dépasser leurs différences et à s'engager, sans délai, dans un dialogue pacifique et inclusif". La Zone Verte de Bagdad a sombré dans le chaos lundi soir, après le "retrait" politique de Moqtada Sadr, coup d'éclat du leader chiite laissant libre cours à ses partisans, dont douze ont été tués par balle. Dans la soirée, au moins sept obus de mortier sont tombés dans ce périmètre ultra sécurisé qui abrite des ministères et des ambassades, a indiqué une source sécuritaire, qui n'était pas en mesure de fournir de bilan. (Belga)