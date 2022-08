Pérou: la belle-soeur du président placée 30 mois en détention préventive

Un juge péruvien a condamné dimanche la belle-soeur du président péruvien Pedro Castillo à trente mois de détention préventive dans le cadre d'une affaire de corruption pilotée, selon le ministère public, depuis le palais du gouvernement.Le juge Johnny Gomez Balboa a énoncé sa sentence à l'encontre de Yenifer Paredes, 26 ans, à l'issue d'une audience de près de quatre heures. Le procureur avait réclamé 36 mois de prison préventive. La jeune femme s'était livrée le 10 août à la justice, après des perquisitions sans précédent au palais et au domicile du chef de l'Etat par la police qui était à sa recherche. Elle est soupçonnée de participation à un réseau de corruption et de blanchiment d'argent. Elle risque 23 ans de prison. Le président péruvien fait lui-même l'objet de six enquêtes, notamment pour corruption, mais ces affaires sont distinctes de celle impliquant sa belle-soeur. Pedro Castillo, un ex-enseignant rural et syndicaliste de 52 ans, a déjà dû faire face à deux tentatives de destitution par le Parlement. Il était crédité par un sondage Ipsos en juillet de 74% d'opinions défavorables dans sa gestion du pays qui a vu trois Premiers ministres et sept ministres de l'Intérieur se succéder en un peu plus d'un an. (Belga)