Thierry Henry nouvel actionnaire de Côme, club italien de Serie B

L'ancien international français Thierry Henry, actuel adjoint de Roberto Martinez chez les Diables Rouges, a annoncé lundi avoir investi dans le club de foot italien de Côme, une formation ambitieuse passée en quelques années du monde amateur à la deuxième division italienne.

"C'est un nouveau chapitre dans ma vie", s'est réjoui le meilleur buteur de l'histoire des Bleus (51 buts en 123 sélections) lors d'une conférence de presse. "Je connais l'amour que portent les gens au football (en Italie, ndlr). Les touristes viennent visiter la ville. En France ou en Espagne, on parle du lac et de la beauté des environs. Mais il est temps maintenant de parler du club." Le président du club, l'Anglais Dennis Wise, ancien capitaine de Chelsea (1990-2001), a refusé de dévoiler son rôle au sein du club et a louvoyé sur le montant investi par le Français pour devenir actionnaire: "Thierry est un actionnaire, c'est tout ce que je peux dire". L'arrivée d'Henry dans l'actionnariat de Côme s'ajoute à celle de son ancien coéquipier à Arsenal, l'Espagnol Cesc Fabregas. Arrivé en provenance de Monaco cet été, Fabregas, 35 ans, a, en plus de son entrée au capital du club, signé pour deux ans en tant que joueur dans la cité lombarde. Propriété du géant de tabac indonésien Djarum, Côme n'a plus connu la Serie A depuis 2003. Mis en faillite à plusieurs reprises, le club lombard est remonté de la quatrième division en 2017 à la Serie B la saison passée, où il a terminé à la 13e place. Wise a assuré que la Serie A est "un objectif à long terme" pour le club. (Belga)