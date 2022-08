Charleroi envisage de renforcer la signalétique devant les lieux interdits à la baignade

Le collège communal de Charleroi envisage de renforcer la signalétique aux abords de plusieurs plans d'eau carolos et d'y faire apparaitre éventuellement les noms des personnes qui y sont décédées accidentellement au cours des 20 dernières années, a affirmé Paul Magnette, le bourgmestre carolo lundi soir lors du conseil communal.Cet été, deux personnes sont décédées en se baignant dans des plans d'eau carolos: la première à la carrière Gralex à Mont-sur-Marchienne, la seconde à l'étang du Pircha à Gosselies. Ces deux plans d'eau sont interdits à la baignade mais chaque été ils attirent de nombreux baigneurs malgré les efforts de sensibilisation, les mesures prises par les propriétaires et certaines interventions ponctuelles de la police locale sur le terrain. "On peut même penser dans une certaine mesure que le caractère clandestin et interdit contribue à renforcer l'attractivité des lieux", a indiqué Paul Magnette. L'idée d'afficher à l'entrée des lieux sur une signalétique adaptée la liste des décès survenus sur les sites en question a été évoquée lors d'une précédente séance du collège communal. "Cela n'a évidemment rien de drôle de tomber sur une telle liste mais le but est d'être efficace", a affirmé le bourgmestre carolo. (Belga)