La SNCB adapte ses horaires dès le 5 septembre

C'est la rentrée, la SNCB adapte donc ses horaires en conséquence dès le 5 septembre, indique mardi la société de chemin de fer. Alors que les petits francophones ont déjà retrouvé leurs camarades de classe et que les jeunes néerlandophones reprendront le chemin de l'école lundi, l'offre de trains s'ajuste à la reprise. Quelques parcours seront également modifiés pour optimiser la circulation sur certains tronçons et minimiser l'impact des chantiers encore en cours sur le réseau.

Ainsi, en raison de travaux sur la "dorsale wallonne", les trains IC Mons - Charleroi-Sud - Herstal ne circuleront pas entre Liège-Guillemins et Herstal en semaine, jusqu'au 10 décembre. Les voyageurs et voyageuses peuvent toutefois changer de train à Liège-Guillemins pour poursuivre leur trajet. Sur l'axe reliant Bruxelles à la frontière luxembourgeoise, la voie est presque libre. "Les travaux d'Infrabel avancent bien", se réjouit la SNCB. Dès lors, les trains IC poursuivront leur course entre Ciney (05h02) et Bruxelles-Midi (06h29) qui démarre de Rochefort-Jemelle ; entre Bruxelles-Midi (20h33) et Rochefort-Jemelle (22h27) qui rejoint Arlon ; Luxembourg (LU) (21h10) et Rochefort-Jemelle (22h37) jusqu'à Namur ; Bruxelles-Midi (21h33) et Ciney (23h05) qui roule jusqu'à Rochefort-Jemelle. Bonne nouvelle également, le train P 7672 qui relie aux aurores Rochefort-Jemelle (04h49) à Libramont (05h17) circule de nouveau. D'autres modifications d'horaire sont prévues sur l'ensemble du réseau. La SNCB conseille donc à ses usagers et usagères d'organiser leur voyage via son planificateur. (Belga)