Le Chili obtient une ligne de crédit de 18,5 milliards de dollars du FMI

Le Chili a obtenu du Fonds monétaire international (FMI) l'accès à une ligne de crédit flexible de 18,5 milliards de dollars. Ce prêt devrait permettre au pays d'Amérique du Sud de consolider sa monnaie, le peso.Il s'agit d'une ligne de crédit de deux ans qui devrait accroître les réserves de la banque centrale chilienne (à 70 milliards de dollars) et fournir une couverture contre des "scénarios défavorables", selon le FMI. C'est nécessaire: le peso chilien est tombé à un niveau record le mois dernier. Il y a quatre mois, le Chili et le FMI ont décidé d'annuler une ligne de crédit de 23,4 milliards de dollars et de convenir à la place d'un prêt plus modeste de 3,5 milliards de dollars. Le changement de cap pour prolonger à nouveau le crédit est dû à "une nette augmentation des risques mondiaux", tels que le ralentissement de la croissance économique et la volatilité des prix des matières premières. (Belga)