Un cheval a été euthanasié après une grave chute à la 175e édition du Waregem Koerse

Un cheval a été euthanasié mardi après une grave chute lors du Waregem Koerse, rapportent les organisateurs ainsi que l'organisation de défense des animaux GAIA. L'équidé s'est fracturé la patte avant droite lors d'une course d'obstacles.

L'accident s'est produit lors de la 175e édition de Waregem Koerse. Hyperion De Kerser, équidé âgé de cinq ans, a chuté entre plusieurs obstacles et sa fracture était si grave qu'il a dû être euthanasié. Un autre cheval a été légèrement blessé. L'organisation Gaia envoie, depuis une trentaine d'années, une équipe d'observateurs pour suivre de près le déroulement de la course d'obstacles. "Cela reste extrêmement malheureux, mais nous ne voulions pas qu'Hyperon souffre plus longtemps", a déclaré le vétérinaire Frank Gasthuys. "Parmi la centaine de chevaux sur la ligne de départ, tous sont arrivés sains et saufs à l'exception d'Hyperion. C'est un incident malheureux dû à de la malchance", a-t-il ajouté. Waregem Koerse a présenté ses condoléances au jockey, entraîneur et propriétaire d'Hyperion De Kerser. (Belga)