US Open - Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, éliminé dès le 1er tour

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 5e mondial, a été éliminé lundi dès le premier tour de l'US Open par le Colombien Daniel Galan, 94e et passé par les qualifications, 6-0, 6-1, 3-6, 7-5.

"Je suis super heureux!", a lancé Galan, qui jouait son tout premier match dans le tableau principal du Majeur américain. Il affrontera au prochain tour l'Australien Jordan Thompson (102e). Tsitsipas, qui a semblé gêné au bras droit en début de partie, confirme que l'US Open est le Majeur qui lui réussit le moins: il n'a jamais dépassé le 3e tour à New York alors qu'il a atteint la finale à Roland-Garros, les demi-finales en Australie et les 8es de finale à Wimbledon. "Quand il a commencé à mieux jouer, je suis devenu plus nerveux moi-même. Mais j'ai réussi à retrouver mon calme et, même si j'ai perdu le troisième set, je sentais que je jouais de mieux en mieux", a confié le Colombien. Après 53 minutes de jeu, et alors qu'il menait 6-0, 5-0, Galan a concédé son premier jeu de la partie. Mais après la perte inéluctable de la deuxième manche, Tsitsipas a semblé en mesure de renverser la partie: il a rapidement pris les commandes du troisième set pour revenir à deux sets à un. Pourtant, le Colombien a repris le dessus dans la 4e manche: Tsitsipas a sauvé huit balles de match avant de s'incliner sur la neuvième. (Belga)