GB: Boris Johnson, pire Premier ministre de l'après-guerre, selon un sondage

Environ la moitié des Britanniques estiment que Boris Johnson a été un piètre Premier ministre. Selon un sondage mené par Ipsos et publié mercredi, il est considéré comme le pire que le pays ait connu après la Seconde Guerre mondiale.Theresa May (41% des 1.111 répondants) et David Cameron (38%) complètent le triste podium. Winston Churchill est considéré par 62% des répondants comme le meilleur Premier ministre que la Grande-Bretagne ait connu. (Belga)