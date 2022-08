Italie : trois morts et un blessé dans une explosion sur un remorqueur

Trois personnes sont mortes et une autre a été grièvement blessée dans l'explosion, suivie d'un incendie, sur un remorqueur qui se trouvait à quai dans le port de Crotone, dans l'extrême sud de l'Italie, ont annoncé mercredi les pompiers."Crotone, intervention des pompiers en cours pour un incendie et une explosion sur un remorqueur à quai. Le bilan est de trois morts, un blessé transporté à l'hôpital et une cinquième personne touchée de manière superficielle", ont déclaré les pompiers italiens sur Twitter. Selon le journal local, Il Crotonese, l'explosion s'est produite sur le remorqueur Asso qui offre ses services aux plateformes d'extraction de gaz situées au large de Crotone, en Calabre. L'explosion s'est produite pendant des travaux de soudure sur un conteneur à bord du navire et le choc a projeté deux des personnes qui ont perdu la vie sur le quai et la troisième en mer, selon la même source. (Belga)