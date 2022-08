Les Belges à l'étranger - Arsenal toujours en tête derrière Manchester City, Openda buteur pour Lens

Arsenal poursuit son parcours sans faute. Les Gunners ont battu Aston Villa 2-1 mercredi lors de la 5e journée de Premier League. Albert Sambi Lokonga a joué les 90 minutes de la rencontre dans les rangs des Gunners, qui occupent la première place du classement.

Manchester City, 2e derrière Arsenal, a réalisé un match d'exception à l'Etihad Stadium en remportant le match 6-0 face Nottingham. Le Norvégien Erling Haaland a signé un triplé, l'Argentin Julian Alvarez, un doublé et le Portugais Joao Cancelo a marqué le 6e but. Kevin De Bruyne est monté sur le terrain à la 69e en remplacement d'Haaland. Les Wolves de Leander Dendoncker ont fini sur un nul 0-0 face à Bournemouth. L'attaquant belge est resté sur le banc. L'équipe de Wolverhampton est 18e place du classement. En ligue 1, Lois Openda a marqué un but pour Lens qui s'impose sévèrement 5-2 face à Lorient. L'international belge est sorti à la 44e. Après cette 5e journée de championnat, le Racing Club de Lens occupe la deuxième place du classement avec 13 points, juste derrière le PSG. Aux Pays-Bas, Jacky Donkor a joué 71 minutes pour le Excelsior alors qu'il était sorti sur blessure le match précédent. L'équipe de Rotterdam a perdu 4-0 la rencontre face à Twente et occupe la 7e place du classement. (Belga)