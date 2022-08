Les propriétaires de pompes à essence belges craignent la concurrence française

Le diesel et l'essence seront beaucoup moins chers demain/jeudi en France. Le gouvernement français augmente temporairement la remise sur les accises à 30 centimes d'euro par litre et le fournisseur Total Energies accorde une autre remise de 20 centimes d'euro. Les propriétaires de pompes à essence belges craignent cette concurrence."La différence de prix avec la Belgique devient si importante que nous craignons pour la position concurrentielle de nos stations-service dans la région frontalière", déclare mercredi Johan Mattart, de la fédération belge des négociants en combustibles et carburants Brafco. Il invite le gouvernement belge à réduire davantage les droits d'accises. Le gouvernement fédéral applique déjà une réduction de 17,5 centimes d'euro sur l'essence et le diesel à la pompe. Selon M. Mattart, la réglementation européenne permet une nouvelle réduction, de sorte que la différence avec la France, mais aussi l'Allemagne, se réduirait. (Belga)