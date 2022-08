Prix de l'énergie - La coopérative énergétique Ecopower abandonne les contrats à prix fixes

La coopérative énergétique Ecopower, qui fournit de l'électricité verte en Flandre, abandonne elle aussi les contrats d'énergie à prix fixes, a-t-elle annoncé à ses quelque 56.000 coopérants.Dans un mail adressé à ses clients, le fournisseur d'énergie indique devoir augmenter ses prix et ajuster sa grille tarifaire aux conditions actuelles du marché. A partir du 1er novembre, les coopérants paieront un tarif calculé sur base de paramètres fixes d'une part, et variables d'autre part. Ecopower devant également s'approvisionner sur le marché, où l'électricité est beaucoup plus chère que sa propre production, justifie sa décision par les conditions actuelles. "Les coûts sont devenus si élevés et imprévisibles qu'une augmentation des prix et un changement de système vers un prix partiellement variable à partir du 1er novembre 2022 sont nécessaires", affirme-t-elle. La coopérative a par ailleurs prévenu ses coopérants d'une "augmentation substantielle des prix". (Belga)