US Open - La tenante du titre Emma Raducanu sortie au 1er tour

Emma Raducanu, 11e joueuse mondiale et tenante du titre, a été éliminée dès son entrée en lice de l'US Open, battue 6-3, 6-3 par la Française Alizé Cornet (40e), mardi.

La Britannique avait épaté le monde du tennis en 2021 en devenant la première joueuse de l'histoire sacrée dans un Grand Chelem après avoir été issue des qualifications, de surcroit sans perdre un seul set du tournoi. Pour son grand retour à Flushing Meadows, elle a encore fait dans la rareté, puisque sa contre-performance fait d'elle la troisième joueuse dans l'histoire du Majeur new-yorkais, à être sortie dès son entrée en lice de l'édition qui suit son sacre, après la Russe Svetlana Kuznetsova en 2005 et l'Allemande Angelique Kerber en 2017. Pour leur première confrontation, Cornet a surmonté sa maladresse chronique au service (9 doubles fautes), en dominant les échanges, plus agressive (22 coups gagnants contre 15) et profitant aussi des erreurs directes de son adversaire (30 contre 22). "J'y ai mis tout mon coeur, l'atmosphère (du court Louis-Armstrong) était super et je suis très heureuse d'avoir gagné", a commenté la Française de 32 ans, qui affrontera au prochain tour la Tchèque Katerina Siniakova (83e). "Je suis plus mature et je parviens à mieux gérer mes émotions", a-t-elle souligné pour expliquer les bons résultats qu'elle a affichés cette année dans les Majeurs. (Belga)