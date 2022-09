Egypte: un pétrolier géant bloque pendant vingt minutes le canal de Suez

Un pétrolier géant a bloqué le canal de Suez une vingtaine de minutes tard mercredi soir, faisant craindre une interruption du trafic maritime similaire à celle causée par un incident début 2021, a annoncé l'Autorité du Canal de Suez (SCA).Le pétrolier Affinity V s'est échoué dans le canal de Suez durant vingt minutes, a indiqué une source sécuritaire à l'AFP. Le canal représente l'une des routes maritimes les plus fréquentées du commerce mondial. Le pétrolier de 64.000 tonnes "a été remis à flot avec succès", a annoncé la SCA, précisant avoir mobilisé les "services de sauvetage du canal dans une opération qui a mobilisé plus de cinq véhicules de remorquage". Selon le site spécialisé Vessel Finder, le pétrolier battant pavillon singapourien est long de 250 mètres et large de 45 mètres, et se dirige vers le port saoudien de Yanbu. C'est la première fois qu'un navire bloque le canal stratégique depuis l'incident causé par l'Ever Given, un porte-conteneurs géant de presque 200.000 tonnes dont la proue s'est encastrée dans la rive est du canal pendant une tempête de sable en mars 2021. Coincé en travers, il a bloqué pendant plusieurs jours la voie de circulation entre l'Europe et l'Asie qui voit passer environ 10% du commerce maritime mondial. L'opération de sauvetage a duré six jours et coûté la vie à un agent de la SCA. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a approuvé en mai un projet pour élargir et creuser davantage la partie sud du canal dans laquelle s'était bloqué le navire. (Belga)