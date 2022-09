EK basket (m) - Jonathan Tabu offre la victoire aux Belgian Lions: "Je devais faire quelque chose"

Jonathan Tabu a décoché le tir salvateur à 3 points, à 3 secondes du terme, pour offrir la victoire à la Belgique, qui s'est imposée 79-76 face à la Géorgie après prolongation jeudi lors de la 1e journée de l'Euro de basket.

"Je devais faire quelque chose", a déclaré Tabu après la rencontre. "Il restait sept ou huit secondes, je n'avais pas d'autres options. J'ai pris mes responsabilités. Dans un moment comme ça, il n'est plus question de tactique, il faut juste suivre ses sensations", dit le joueur de 36 ans, doyen des Belgian Lions. Tabu dispute son 5e Euro. Cela l'a-t-il aidé ? "Je pense bien. Les Géorgiens sont revenus et je sentais un peu de nervosité, mais on sait qu'il faut rester calme. Nous avons fait la différence en défense. Au dernier Euro, nous avions aussi gagné notre premier match, et puis plus rien. Ce n'est pas fini. Le prochain match est tout aussi important". Menés dans le 4e quart-temps, les Lions n'ont pas plié et sont revenus dans le match. "Nous avons eu plusieurs matches où nous nous nous sommes effondrés dans le 3e ou le 4e quart-temps. Ca n'a pas été le cas ici. Que nous ayons pu gagner après prolongation montre que nous sommes sur la bonne voie", avance Retin Obasohan. (Belga)