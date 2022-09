Embuild, nouveau nom de la Confédération Construction

La Confédération Construction s'appelle désormais Embuild, annonce-t-elle jeudi. Cette nouvelle marque doit traduire les évolutions qu'a connues le secteur, qui se veut plus innovant et durable, ainsi que les domaines d'activité désormais plus larges que couvre la fédération.De nombreuses nouvelles technologies et techniques ont ainsi fait irruption ces dernières années dans la construction, qui connait en outre une numérisation en forte augmentation et une grande diversité des entreprises et des personnes. "La numérisation est en marche, nous utilisons des techniques de pointe, créons des nouvelles constructions et effectuons des rénovations durables, nous travaillons de manière plus sûre, etc.", développe Niko Demeester, CEO d'Embuild. Une nouvelle marque où le "Em" signifie à la fois "Empower" et "Embrace", soit renforcer et soutenir, et qui sera également introduite au niveau régional (par exemple, Embuild Wallonie et Embuild.Brussels) et local. Si la construction est actuellement confrontée aux problèmes liés à la forte augmentation des prix des matériaux et de l'énergie et à l'allongement des délais de livraison, elle devrait afficher des taux de croissance de plus de 2% en 2022, tout comme la croissance économique attendue en Belgique, et espère que ce sera également le cas pour les années à venir. Une croissance, explique Embuild, qui est principalement due à l'argent débloqué par l'UE pour la relance et à la reconstruction en Wallonie après les inondations de l'été 2021. Le secteur de la construction représente 5,5% du PIB et génère 23 milliards d'euros de valeur ajoutée. Il emploie 217.400 personnes et a créé 1.000 emplois supplémentaires par an au cours des 20 dernières années. Il compte 81.500 indépendants et 121.000 entreprises. (Belga)