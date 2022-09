Euro de basket - Dario Gjergja: "Mes garçons se sont battus pendant 45 minutes et ont montré du caractère"

Les Belgian Lions ont entamé leur Euro en écartant le pays-hôte du groupe A, la Géorgie, que la Belgique a battue 79-76 après prolongation jeudi à Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

Menant une grande partie de la rencontre (38-32 au repos), les Belges ont vu leurs adversaires revenir en fin de 4e quart-temps et décrocher la prolongation. C'est un tir à 3 points de Jonathan Tabu qui a offert la victoire aux Belges. "Je suis très satisfait de mes garçons, qui se sont battus pendant 45 minutes et qui ont montré du caractère", a déclaré le sélectionneur belge Dario Gjergja après la rencontre. "Notre élan a été brisé quand la Géorgie a marqué quatre paniers à 3 points, mais nous nous sommes vites repris. Nous avons eu l'occasion de plier le match plus tôt. Nous n'aurions pas dû arriver à la prolongation, mais nous avons manqué des lancers francs". La rencontre s'est jouée dans la Tbilissi Arena, une nouvelle salle d'une capacité de 10.000 personnes qui n'affichait pas complet. Il y avait entre 6 et 7000 personnes dans les gradins jeudi soir. "Je m'attendais une autre ambiance, plus difficile, plus bruyante. C'est peut-être à cause de notre bon début de match", souffle le coach des Belgian Lions. "Nous avons battu la Lituanie et la Serbie ces dernières années. Maintenant, nous venons gagner ce match iic. Cela montre que nous sommes en plein développpement", dit de son côté Jacques Stas, le manager des Belgian Lions. "De plus, nous amenons des nouveaux joueurs, ça ne peut être que bénéfique pour l'avenir". (Belga)