Euro de basket - Les Belgians Lions lancent leur Euro par une victoire de justesse sur la Géorgie

Les Belgian Lions se sont imposés 79-76 après prolongation face à la Géorgie dans leur premier match du championnat d'Europe de basket, jeudi à Tbilissi, la capitale de la Géorgie.

Versée dans le groupe A, la Belgique jouera son prochain match samedi (13h30) contre le Monténégro. Les Belgian Lions affronteront ensuite l'Espagne dimanche (16h15), la Turquie le 6 septembre (13h30) et la Bulgarie le 7 septembre (16h15). Les quatre premiers se qualifieront pour les 8e de finale de la compétition dont la phase finale se déroulera à Berlin. La Belgique dispute son cinquième Euro de suite après des qualifications en 2011, 2013, 2015 et 2017. Les Belgian Lions tenteront donc de faire aussi bien qu'en 2013 et en 2015 où ils avaient terminé à la 9e place. En 2017, la Belgique avait terminé 19e après une élimination au premier tour. Le meilleur résultat de la Belgique à l'Euro est une 4e place en 1947. (Belga)