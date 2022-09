Le président de Lukoil perd la vie après une "chute depuis sa fenêtre d'hôpital" à Moscou

Le président du groupe pétrolier russe Lukoil, Ravil Maganov, serait décédé jeudi après être tombé de la fenêtre d'un hôpital de Moscou, annoncent des médias russes et l'agence de presse Reuters, citant des sources anonymes.

L'homme était âgé de 67 ans. Le groupe pétrolier privé russe a pour sa part confirmé la mort de Ravil Maganov, des suites d'une "grave maladie". Lukoil n'a pas fourni plus de détails. Pour l'heure, la police n'a pas donné officiellement d'informations sur le drame. Ravil Maganov, né en 1954, était l'un des dirigeants historiques du groupe, fondé en novembre 1991. Selon Lukoïl, il avait imaginé et proposé le nom de l'entreprise. En mars, Lukoïl a été l'une des très rares entreprises russes à appeler à arrêter l'offensive russe en Ukraine, qui a été suivie d'une avalanche de sanctions occidentales contre les grands groupes et haut responsables russes. Fin avril, le milliardaire Vaguit Alekperov, alors président du groupe, avait démissionné une semaine après avoir été placé sur la liste des personnalités russes sanctionnées par le Royaume-Uni. (Belga)