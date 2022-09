Les Belges à l'étranger - Avec Tielemans, Leicester s'incline par le plus petit écart face à Manchester United

Jeudi soir, Manchester United a remporté la victoire sur le terrain de Leicester, 0-1, dans le cadre du match en retard de la 5e journée de Premier League. Youri Tielemans était titulaire pour les Foxes.

Les Red Devils ont pu compter sur Jadon Sancho pour s'assurer la victoire. L'ailier anglais a hérité d'une passe de Marcus Rashford sur une contre-attaque, s'en est allé dribbler le gardien pour conclure dans le but vide (23e). Parmi les Belges de Leicester, seul Youri Tielemans était titulaire. Le milieu de terrain a disputé 76 minutes avant d'être remplacé, tandis que Timothy Castagne et Dennis Praet sont restés sur le banc. Dans la journée, Manchester United a officialisé l'arrivée de Martin Dubravka, en provenance de Newcastle. Youri Tielemans, qui a été au cœur des rumeurs pendant une longue partie du mercato, restera quant à lui à Leicester, qui a récemment recruté Wout Faes. Les Foxes comptent désormais quatre Belges en leurs rangs: Youri Tielemans, Wout Faes, Timothy Castagne et Dennis Praet. C'est la troisième fois consécutive que Manchester United s'impose par le plus petit écart, après les victoires contre Liverpool (2-1) et Southampton (0-1). Cela permet aux Red Devils de remonter à la 5e place avec 9 points, tandis que Leicester poursuit son début de saison cauchemardesque. Les Foxes ne comptent qu'1 point et sont en dernière position. (Belga)