Les Belges à l'étranger - Leander Dendoncker passe de Wolverhampton à Aston Villa

Jeudi soir, à quelques heures de la fermeture du mercato estival, Aston Villa a annoncé l'arrivée de Leander Dendoncker via un communiqué sur son site internet et ses réseaux sociaux. Dendoncker quitte Wolverhampton et rejoint les Villains pour une somme de 13 millions de livres, d'après les médias anglais.

Leander Dendoncker poursuit l'aventure en Premier League en signant à Aston Villa, après avoir passé 4 saisons complètes sous le maillot de Wolverhampton. Pour les Wolves, il a disputé 159 matchs au total, inscrit 12 buts et donné 4 passes décisives. Il avait quitté son club formateur, Anderlecht, d'abord pour un prêt d'un an en août 2018 puis définitivement, à l'issue de celui-ci, pour rejoindre la Premier League. Les deux premières saisons de l'autre côté de la Manche ont été couronnées de succès puisque Wolverhampton, alors fraîchement promu, avait réussi à terminer 7e à deux reprises, goûtant même à l'Europa League à une occasion. Par la suite, les Wolves ont terminé 13es et 10es. International belge à 29 reprises (1 but), Dendoncker rejoint le club de Birmingham alors que Douglas Luiz devrait le quitter et signer à Arsenal en cette dernière journée du mercato estival. Le contrat du milieu de terrain défensif belge auprès des Wolves expirait en 2023, et l'indemnité de transfert s'élèverait à 13 millions de livres d'après les médias locaux. Dirigé par Steven Gerrard, le club d'Aston Villa connaît un début de saison très difficile, tout comme Wolverhampton. Les deux clubs n'ont empoché que 3 points sur leurs 5 premières rencontres et sont actuellement dans la zone rouge. (Belga)