Premier League - Manchester United officialise l'arrivée de l'attaquant brésilien Antony

Manchester United a officialisé jeudi l'arrivée en provenance de l'Ajax Amsterdam de l'ailier brésilien Antony, qui s'est engagé jusqu'en 2027, plus une année en option. Il est le cinquième transfert estival entrant de Mancheser United.

Un accord entre les deux clubs avait été annoncé mercredi, le club néerlandais révélant que le transfert s'élevait à 100 millions d'euros, bonus compris, faisant de lui le joueur évoluant en Eredivisie le plus cher de l'histoire. Âgé de 22 ans, l'international brésilien (9 sélections), a inscrit 31 buts et délivré 27 passes décisives en 134 matches sous les maillots de l'Ajax et de Sao Paulo. Il retrouvera à Old Trafford l'entraîneur Erik ten Hag qui l'avait dirigé aux Pays-Bas, ainsi que son ex-coéquipier, le défenseur argentin Lisandro Martinez, arrivé lui aussi cet été à Manchester. Antony a remporté deux championnats des Pays-Bas sous les ordres de ten Hag, ainsi que la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo avec le Brésil. "Jouer sous les ordres d'Erik ten Hag à l'Ajax a été parfait pour moi et pour ma progression. Son style de jeu et de coaching tirent le meilleur de moi et je suis excité par ce qu'il m'a dit de ses projets et de son ambition pour Manchester", a commenté le joueur, cité dans le communiqué des Red Devils. Outre Martinez, arrivé pour 67 millions d'euros, bonus compris, ten Hag a également fait venir des Pays-Bas le latéral néerlandais Tyrell Malacia en provenance du Feyenoord, pour 17 millions d'euros. Les Red Devils se sont aussi renforcés au milieu de terrain avec le Brésilien Casemiro, arrivé du Real Madrid pour plus de 80 millions d'eurso et le meneur de jeu danois Christian Eriksen, arrivé libre après la fin de son contrat à Brentford. (Belga)