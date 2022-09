Prix de l'énergie - Les surprofits générés par le nucléaire: deux milliards d'euros

La ministre de l'Énergie, Tinne Van der Straeten, a chiffré jeudi soir à deux milliards d'euros le montant des surprofits réalisés par le groupe Engie Electrabel grâce à ses réacteurs nucléaires non sujets à une prolongation de leur durée de vie.

"On a demandé à la CREG (la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, un organe indépendant, ndlr) de calculer ces surprofits. Ils s'élèvent à deux milliards pour les centrales nucléaires non prolongées", a-t-elle affirmé lors de l'émission Jeudi en Prime sur la RTBF. Selon Mme Van der Straeten (Groen), quelque 700 millions d'euros pourraient ainsi être récupérés sur les "bénéfices extraordinaires liés à la crise". Son calcul est assez proche de celui réalisé par le vice-Premier ministre et ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Selon lui, l'écrémage des surprofits des entreprises énergétiques devrait rapporter "au moins un montant équivalent" à la contribution de répartition déjà imposée au secteur nucléaire. "Aujourd'hui, la rente nucléaire rapporte 750 millions d'euros. Si l'on se penche sur les autres secteurs, il faut au moins un montant équivalent", avait-il affirmé mercredi lors de l'émission Terzake de la VRT. Depuis plusieurs semaines, le gouvernement planche sur la possibilité d'"écrémer" les surprofits engrangés par les entreprises énergétiques. Les mesures nécessaires seront prises à cet effet, a confirmé mercredi le comité de concertation. Un groupe de travail composé d'experts de la CREG, du SPF Économie et du SPF Finances a été chargé d'examiner où se situent ces bénéfices excédentaires, s'ils peuvent être captés en Belgique et quels instruments fiscaux et juridiques peuvent être utilisés à cette fin. (Belga)