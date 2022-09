Tour d'Espagne - Evenepoel à propos de sa chute: "Avant, j'aurais paniqué mais maintenant, j'ai changé"

"Non, je n'ai aucune douleur", a déclaré Remco Evenepoel jeudi à propos de sa chute lors de la 12e étape du Tour d'Espagne. "C'était une chute de rien du tout, un peu comme Alaphilippe, mais sans conséquences graves".

"Il y a une bosse sur ma fesse, mon genou saigne un peu et ma main est également touchée", a expliqué Evenepoel, qui a défendu avec succès son maillot de leader jeudi. "Sur ma main, j'ai des plaies qui sont en train de se réveiller. Je dois tenir mon guidon pendant encore une semaine et demie. C'est ce qui arrive quand on ne porte pas de gants, je devrais peut-être faire ça à partir de maintenant", a-t-il plaisanté. Evenepoel est resté remarquablement calme immédiatement après sa chute. "Avant, j'aurais paniqué et je n'aurais pas pu faire ce déclic dans ma tête, mais maintenant j'ai changé. J'ai tout de suite dit à l'équipe que ce n'était pas grave. Plus vous gaspillez d'énergie pour ce genre de choses, moins vous en avez pour la montée finale." Et sur cette montée finale, Evenepoel a progressé en douceur. "Eh bien, il ne s'est rien passé", a-t-il déclaré. "Je savais que c'était une montée à suivre et le plan aujourd'hui était de ne pas attaquer. Les sensations sont bonnes, c'est le plus important." "L'équipe était très forte. C'est agréable de courir comme ça, quand vous savez que l'équipe est derrière vous et peut vous soutenir. Hier, nous avons perdu un membre important avec Julian Alaphilippe, mais aujourd'hui, nous étions de nouveau forts. Si nous pouvons terminer la semaine comme ça, je serai très satisfait." "J'espère que mon vélo pourra être réparé, il avait l'air bien pire que moi", a conclu Remco sur le ton de l'humour. (Belga)