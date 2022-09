US Open - Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann éliminées au 1er tour du double

Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann ont été éliminés au 1er tour du double dames de l'US Open, le 4e tournoi du Grand Chelem, jeudi à New York.

La paire belge s'est inclinée 6-1, 3-6, 6-3 en 1h51 frace à la Hongroise Dalma Galfi et l'Américaine Bernarda Pera. Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann disputaient leur 3e tournoi du Grand Chelem ensemble. Cette année, elles avaient atteint les quarts de finale du double dames à Roland-Garros et avaien été éliminées au 1er tour à Wimbledon. (Belga)