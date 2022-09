Autriche: un glacier du Tyrol fond plus vite que jamais

Un glacier du Tyrol autrichien qui a fait l'objet d'observations scientifiques pendant des décennies fond plus rapidement que jamais, ont rapporté vendredi des scientifiques.

Les données de l'Université d'Innsbruck montrent que le glacier a perdu environ 5 % de son volume global cette année seulement. "Cela équivaut à environ 20 millions de mètres cubes d'eau, soit à peu près l'approvisionnement en eau potable de la ville d'Innsbruck pendant 20 mois", a indiqué Rainer Prinz du projet "Ice and Climate". Pendant les mois d'hiver, seuls deux mètres de neige étaient tombés sur le glacier, contre généralement trois mètres par le passé. En été, la région a aussi enregistré des températures anormalement élevées. Situé dans la vallée de l'Ötztal et observé depuis plus d'un siècle, il s'agit de l'un des glaciers les mieux étudiés des Alpes. "Ce sont des signaux clairs du changement climatique induit par les activités humaines", a alerté Rainer Prinz. Selon les chercheurs, il ne restera que la moitié du glacier dans 10 à 20 ans. (Belga)