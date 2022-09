Biden, avec une virulence rare, dénonce l'"extrémisme" de Trump

Joe Biden, dans une rare attaque directe de son prédécesseur républicain, a dénoncé jeudi l'"extrémisme" de Donald Trump et de ses partisans, leur reprochant d'ébranler les "fondations mêmes" de la démocratie américaine, dans la ville qui en fut le berceau.

A Philadelphie (est), il a clamé: "Donald Trump et les +républicains MAGA+ représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République". L'ancien président, et ceux qui souscrivent à son idéologie "Make America Great Again", "ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à l'Etat de droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple" a martelé le président démocrate, dans un discours que la Maison Blanche avait promis "majeur". Derrière lui, se détachant tout illuminé sur le ciel nocturne, le "Independence Hall", bâtiment de briques rouges où furent adoptées la Déclaration d'indépendance et la Constitution américaine. Le démocrate, qui avait tenu à Philadelphie son premier meeting de candidat à la présidentielle, sait aussi que l'Etat où la ville se trouve, la Pennsylvanie, détient peut-être la clé des élections législatives de novembre. Et donc de la suite de son mandat. Tout le discours du chef de file des démocrates a montré sa volonté de dramatiser ce scrutin, traditionnellement défavorable au parti qui tient la Maison Blanche, pour en faire ni plus ni moins qu'un référendum sur Donald Trump. Les représentants de la droite radicale "applaudissent la colère. Ils se nourrissent du chaos. Ils ne vivent pas dans la lumière de la vérité, mais à l'ombre des mensonges", a encore scandé le président de 79 ans, qui veut galvaniser l'électorat démocrate et convaincre les indécis. (Belga)