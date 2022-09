Challenger Pro League - Deux partages entre le RWDM et les U23 d'Anderlecht et les U23 du Standard et de Genk

Le RWDM et les U23 d'Anderlecht se sont quittés sur un partage 2-2 vendredi lors de la 4e journée de Challenger Pro League. C'est sur le même score que se sont quittés les U23 du Standard et ceux de Genk dans l'autre match de la soirée.

Julien Duranville (43e) et Simion Michez (83e) ont donné l'avantage aux Mauves, Molenbeek revenant au score en fin de match par Yan Vorogovskiy (87e) et Jake O'Brien (90+3e). Les U23 du Standard ont, eux aussi, subit une belle remontée face aux U23 de Genk. Anisse Brrou (14e) et Noah Ohio (44e) ont porté les jeunes Rouches aux commances, mais Kelvin Pius John (71e) et Sekou Diawara (81e) ont riposté au nom des Limbourgeois. Les RSCA Futures occupent la 3e place de la Challenger Pro League avec 6 points sur 12. Les jeunes du Standard suivent en 4e position avec le même nombre de points, tandis que les jeunes de Genk sont 8e avec 4 points et le RWDM est 6e avec 5 points. (Belga)