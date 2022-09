Des panneaux solaires sur le toit de près d'une école flamande sur trois

Près d'une école flamande sur trois dispose de panneaux solaires sur son toit, ressort-il de chiffres de l'Agence flamande de l'énergie et du climat (VEKA) demandés par la députée flamande Loes Vandromme (CD&V).

Sur les 4 087 écoles situées en Flandre, 1 340, soit 32,8 %, disposent actuellement de panneaux solaires. Au total, cela représente une surface de plus de 228 000 mètres carrés ou plus de 45 terrains de football. "Il y a certainement encore de la marge", estime la députée. Les écoles elles-mêmes veulent agir contre l'augmentation de la facture énergétique ajoute-t-elle. Ainsi, 448 écoles ont déposé une demande de projet pour des mesures d'économie d'énergie entre juillet 2021 et avril 2022. Cependant, seules 156 de ces demandes ont à ce jour été déclarées recevables. (Belga)