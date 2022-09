Important feu de végétation à Haren: 8.000m² sont partis en fumée

Le feu de végétation, qui s'est déclaré vendredi soir le long de la chaussée de Haecht à Haren et Machelen est sous contrôle, mais l'extinction prendra encore quelques heures, rapportent les pompiers de Bruxelles. Environ 8.000 m² ont été détruits par l'incendie, mais il n'y a pas eu de blessé. Quatre chevaux ont dû être évacués.

Le feu s'est déclaré vers 17h00 dans un pré et s'est propagé rapidement. Les pompiers de Bruxelles et leurs collègues de l'ouest du Brabant flamand se sont rendus sur les lieux avec divers camions-citernes et extincteurs, tandis que les pompiers de l'est du Brabant flamand ont envoyé en renfort plusieurs Unimogs, des véhicules spécifiquement équipés pour lutter contre les feux de forêt et de végétation. La chaussée de Haecht a été fermée à la circulation entre 17h35 et 18h15. Le trafic ferroviaire a également été suspendu entre Diegem et Haren, avant d'être rétabli vers 18h15. "Nous avons rapidement maîtrisé la situation", déclare le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. "A aucun moment il n'y a eu de danger pour les habitations des environs, bien que nous ayons conseillé aux riverains de garder les fenêtres et les portes fermées. Nous avons dû évacuer quatre chevaux qui se trouvaient dans un pré vers un parking". Le feu était totalement maîtrisé vers 19h30, mais il faudra encore quelques heures pour l'éteindre. (Belga)