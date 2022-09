L'Atomium retrouve une très belle fréquentation estivale

L'Atomium retrouve un taux de fréquentation comme il n'en avait plus vu depuis 2019 avec d'ores et déjà 420 000 visiteurs accueillis en 2022, dont 162 000 personnes uniquement sur les mois de juillet et d'août, a indiqué un communiqué de l'Atomium vendredi.

Cette fréquentation estivale représente une augmentation de 110 % par rapport à la même période l'an passé. Ce chiffre dépasse même le niveau de l'été 2019 où 158 000 visiteurs avaient été décomptés. Cette performance est remarquable pour l'Atomium qui a également réussi à maintenir la présence du public belge et gérer le retour des visiteurs étrangers. Symbole, la programmation numérique de l'édifice situé au Heysel a permis d'attirer en nombre le public bruxellois et étudiant. "Après deux années difficiles, rythmées par la crise sanitaire, et à la veille d'un important anniversaire, l'Atomium poursuit son chemin de popularité et les projets développés en termes culturels ou de médiation parviennent à convaincre de nouvelles générations de visiteurs", analyse Julie Almau Gonzalez, directrice de l'Atomium. Cet été ensoleillé a permis de voir nombre de curieux venant des différents pays européens se rendre au bâtiment aux neuf boules. Le communiqué fait le constat de nombreuses visites de personnes venues de France, d'Allemagne mais aussi d'Espagne et des Pays-Bas. Cependant, la population se rendant à l'Atomium est toujours composée de 50 % de Belges. Les Bruxellois représentent même 48 % d'entre eux, ce qui témoigne du maintien de l'ancrage local de ce lieu. (Belga)