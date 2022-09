Mémorial Van Damme - Cynthia Bolingo: "Je me donne 10 sur 10 en toute humilité"

Cynthia Bolingo a amélioré le record de Belgique du 400 mètres en courant en 50.15 (3e) vendredi au Mémorial Van Damme.

"Je suis très fière de moi, je voulais vraiment faire une belle course au Mémorial Van Damme", a expliqué Cynthia Bolingo à la RTBF. "Je suis restée concentrée du début à la fin, j'ai fait la course que je voulais faire. Je me donne 10 sur 10 en toute humilité. J'avais des filles très rapides face à moie. Blessée au championnat de Belgique en salle de l'hiver dernier, Cynthia Bolingo a pris le temps pour revenir au plus haut niveau. "Tant que la cloche n'a pas sonné, le combat n'est pas terminé. De plus, ma saison n'a commencé qu'il y a un mois et je n'ai pas envie que ça s'arrête". (Belga)