Mémorial Van Damme - Nafi Thiam quatrième à la longueur, record personnel pour Noor Vidts

Nafi Thiam était à l'œuvre à la longueur plutôt qu'à la hauteur vendredi lors du 46e Mémorial Van Damme, en raison d'un problème à un orteil survenu à l'Euro. La double championne olympique, mondiale et européenne de l'heptathlon a terminé 4e du concours avec un saut à 6m46 alors que Noor Vidts, autre spécialiste des épreuves combinées, a réalisé un nouveau record personnel en 6m40.

Thiam, qui a remporté coup sur coup les titres mondiaux et européens cet été, restait pourtant sur une épreuve à la longueur délicate à Munich, avec un saut à 6m08, loin de ses standards. Vendredi, après trois tentatives quelque peu loupées, la Liégeoise s'est envolée à 6m46, encore à distance respectable de sa meilleure performance de la saison (6m63) et surtout de son record de Belgique de la discipline, réalisé en 2019 à Birmingham (6m83). Quant à Noor Vidts, elle a tout simplement réalisé le meilleur saut de sa carrière en retombant à 6m40 de la planche, améliorant d'un centimètre son record de 2019 (6m39) réalisé au Portugal. Ce résultat lui a permis de prendre la 6e place sur les sept engagées. Le concours, qui ne faisait pas partie du programme de la Ligue de Diamant, a été remporté par la Nigériane Ese Brume (6m83). Au triple saut masculin, le Cubain Lazaro Martinez s'est imposé grâce à une marque mesurée à 17m49 à son deuxième essai. Malgré son retrait après ce saut, il s'est imposé devant le Burkinabé Fabrice Zango (17m40) et le Brésilien Almir dos Santos (16m81). (Belga)