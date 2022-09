Mémorial Van Damme - Nouveau record du meeting sur 100m haies pour Jasmine Camacho-Quinn

La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn a amélioré le record du Mémorial Van Damme, vendredi soir au stade Roi Baudouin. Elle a signé le temps de 12.27, son meilleur chrono de la saison, pour améliorer la vieille marque de la Bulgare Yordanka Donkova (12.42) réalisée en 1986.

Les Américaines Tia Jones et Kendra Harrison, médaillée d'argent des Jeux Olympiques de Tokyo, ont pris les 2e et 3e places dans un temps de 12.38 et 12.40. C'est le 2e record du meeting réalisé vendredi soir au Mémorial après celui de l'Américaine Kara Winger au javelot (68m11). (Belga)