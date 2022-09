Mémorial Van Damme - Record du meeting et des États-Unis pour Kara Winger au javelot

Kara Winger a réalisé une performance de premier plan vendredi soir au Mémorial Van Damme en remportant le lancer du javelot grâce à un jet mesuré à 68m11. Cette meilleure marque de la saison lui permet de battre le record national des États-Unis et celui du meeting bruxellois.

Winger, vice-championne du monde, a devancé la Japonaise Haruka Kitaguchi (63m45) et la Serbe Adriana Vilagos (63m00), en argent au dernier Euro. L'Australienne Kelsey-Lee Barber, championne du monde dans l'Oregon et médaillée de bronze aux JO de Tokyo, a dû se contenter de la 4e place (61m07). La Kényane Jackline Chepkoech a elle décroché la victoire sur le 3.000 mètres steeple dans un temps de 9:02.43, son nouveau record personnel. Elle a devancé l'athlète de Bahreïn Winfred Mutile Yavi (9:03.44) et l'Ethiopienne Werkuha Getachew (9:08.03). Détentrice du record du monde, la Kényane Beatrice Chepkoech a dû se contenter de la 11e place en 9:24.73. Sur le 200 mètres, l'Américain Erriyon Knighton s'est imposé en 20.07, loin de son meilleur temps de la saison (19.49). Troisième des Mondiaux derrières ses compatriotes Noah Lyles et Kenneth Bednarek, il a devancé le Dominicain Alexander Ogando (20.18) et le Canadien Aaron Brown (20.22). Dernier membre des Belgian Tornados à fouler le tartan bruxellois, Robin Vanderbemden a terminé 7e en 21.02, lui qui a couru le double hectomètre en 20.51 cette saison. (Belga)