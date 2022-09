Blessée, Elise Mertens déclare forfait à l'US Open

Elise Mertens, qui devait affronter Kirsten Flipkens samedi au deuxième tour de double dames de l'US Open, a déclaré forfait avant la rencontre. Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, se retrouve donc sans jouer au troisième tour du dernier tournoi du Grand Chelem de la saison.

Elise Mertens formait la paire tête de série N.1 avec la Russe Veronika Kudermetova. La Limbourgeoise, N.2 mondiale en double, s'est toutefois retirée du tournoi vendredi. "Malheureusement, je dois me retirer du double", a indiqué Elise Mertens sur ses réseaux sociaux. "Ma jambe droite me pose problème depuis une semaine et demie. J'ai fait de mon mieux en simple, mais j'ai joué avec la douleur, ce qui n'était pas vraiment prévu". Elise Mertens avait renoncé à disputer le tournoi de Cleveland la semaine précédant l'US Open en raison d'une douleur à la cuisse. Elle avait toutefois décidé de prendre part au quatrième tournoi du Grand Chelem. Mardi, Elise Mertens (WTA 33) avait été éliminée au premier tour du simple dames, battue 3-6, 6-2, 6-3 par la Roumaine Irina-Camelia Begu (WTA 42). "Mon expérience à l'US Open a été très courte cette fois", affirme la Limbourgeoise. "Je suis toutefois reconnaissante d'avoir essayé, car on ne sait jamais si on n'essaie pas. Mes sentiments sont mitigés, car tout le monde sait à quel point j'aime disputer les plus grands tournois, sur les Grands Chelems ! Il est temps de récupérer, de réfléchir et de rester positive par rapport à la suite". (Belga)