Championnat de Belgique des rallyes - Lefebvre remporte l'Omloop van Vlaanderen, un cinquième succès de rang pour le Français

Le Français Stéphane Lefebvre (Citroën C3 Rally2) a remporté l'Omloop van Vlaanderen (Circuit des Flandres), 7e des 10 manches du championnat de Belgique des rallyes (BRC), samedi soir à Roulers. Vincent Verschueren (VW Golf GTi Rally2) a terminé 2e à 35.9 secondes et Gino Bux (Skoda Fabia Evo Rally2) a pris la 3e place.

C'est la cinquième victoire de suite pour le Français, déjà vainqueur des quatre rallyes BRC auxquels il a participé cette année (Haspengouw, South Belgian Rally, rallye de Wallonie et rallye d'Ypres). Dominateur de bout en bout, Lefebvre a crevé dans la 16e des 19 étapes mais cette mésaventure n'a pas perturbé l'ordre du classement. Il a aussi signé le scratch dans la power stage, ce qui lui permet de quitter Roulers avec le maximum de points. Malgré ce succès, Lefebvre n'est pas encore assuré du titre. Seul Grégoire Munster, absent ce weekend car il disputera le rallye de Grèce la semaine prochaine en WRC, peut encore le priver du sacre. "C'était un bon weekend pour nous. La météo a un peu compliqué les choses mais tout s'est bien déroulé", a dit le Français, évidemment ravi de son bilan de cinq victoires en autant de rallyes. De son côté, Vincent Verschueren n'était pas satisfait de sa 2e place finale. "Je n'ai pas pu utiliser la pleine puissance de ma voiture tout le temps aujourd'hui (samedi, ndlr). Quand c'était le cas, j'ai réalisé quelques bons temps", a précisé le pilote Volkswagen. L'East Belgian Rally, prochain rendez-vous de la compétition, se tiendra dans les cantons de l'Est le 24 septembre. (Belga)