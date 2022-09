Jupiler Pro League - Sofian Kiyine signe pour 4 ans à OHL

Le milieu de terrain belgo-marocain Sofian Kiyine a quitté la Lazio Rome et a signé un contrat de quatre ans en faveur de Oud Heverlee Louvain, a annoncé le club de JPL.

Kiyine, est né à Verviers il y a bientôt 25 ans (le 2 octobre), avait rejoint la Lazio en 2019 après avoir fait ses classes à l'académie de Jean-Marc Guillou à Lierre, puis au Standard en juillet 2013 et au Chievo Vérone à l'été 2015. Il n'a pas joué dans la capitale italienne étant prêté à Salernitana et à Venise. Il a été international marocain dans les équipes de jeunes (U20 et U23). "Sofian s'intègre parfaitement à notre façon de jouer", a déclaré l'entraîneur d'OHL, Marc Brys. "Il est technique, fort dans les duels, a une bonne passe et un grand rayon d'action. Son expérience du football italien apporte également un plus à notre noyau." (Belga)