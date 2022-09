Le Celtic humilie les Rangers dans le Old Firm et s'isole en tête du classement

Le derby de Glasgow, entre le Celtic et les Rangers, le célèbre Old Firm, a tourné samedi à la confusion des tombeurs de l'Union en qualification de la Ligue des Champions. Les Rangers ont en effet été battus 4-0 sur la pelouse des Bhoys qui menaient 3-0 après 45 minutes.

Liel Abada (8e et 40e) et Jota (32e) puis David Turnbull (78e) ont signé les buts du Celtic qui totalise le maximum de 18 points après six journées. Les Rangers, deuxièmes, comptent désormais 5 points de retard (13). Les deux clubs disputent la Ligue des Champions. Le Celtic accueille mardi les tenants du titre du Real Madrid. Les Rangers se déplacent mercredi à l'Ajax Amsterdam. (Belga)